عبدالله بن زايد وبوريل يبحثان في بروكسل تطورات الأوضاع بالمنطقة

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ونظيره الأوروبي جوزيب بوريل عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والعراق واليمن.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وبوريل في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالمعرض الدولي إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة إلى جانب دعم التعاون المشترك في المجالات كافة.

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من جانبه، رحب جوزيب بوريل بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشاد بوريل بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما حققته من إنجازات تنموية في المجالات كافة.

وتشهد المنطقة، خلال الأسابيع الأخيرة، ساحة للتصعيد والمواجهة بين واشنطن وطهران؛ حيث استهدفت القوات الأمريكية مواقع وقيادات مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، فيما استهدفت إيران قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية.

كما يشهد اليمن تصعيدا حوثيا ضد القوات اليمنية الشرعية، في الوقت الذي تعاني فيه ليبيا من التدخلات التركية وإرسال الرئيس رجب طيب أردوغان مرتزقة سوريين لدعم حكومة الوفاق ومليشياتها المسلحة.