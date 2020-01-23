جوتيريس: نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا أمر خطير ويفاقم الإرهاب

أدان أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، عملية نقل المرتزقة والإرهابين من مناطق الصراع كسوريا إلي بؤر صراع جديدة في ليبيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة خلال اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، إن نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا أمر خطير للغاية ويساهم في نشر الإرهاب.

رفض التدخل الأجنبي

وفي وقت سابق الخميس، اختتم اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر، بالاتفاق على 5 مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين أبرزها رفض التدخل الخارجي وحظر توريد الأسلحة.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، كشف وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، ملخص البيان الختامي الذي اتفق عليه المشاركون حول الأزمة الليبية.

وقال بوقادوم إن الاجتماع خلص إلى التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي وأن يكون بين الليبيين وحدهم، ودعم وحدة الأراضي الليبية واحترام سيادتها كدولة واحدة موحدة.

وشدد على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة، بالإضافة إلى إشراك الاتحاد الأفريقي باعتبار ليبيا عضواً فيه، ورفض التدخلات الخارجية، وكذا رفض تدفق الأسلحة إلى ليبيا.





Advertisements

وأكد الوزير الجزائري على أن المجتمعين يأملون في الوصول إلى شرعية للسطات الليبية تحظى بموافقة "جميع الليبيين" وهو موقف لافت رأى فيه متابعون تغيراً كبيراً في مواقف بعض الدول على رأسها الجزائر مما يعرف بـ"حكومة الوفاق".

وفيما يتعلق بحظر توريد ليبيا بالسلاح، أشار إلى أن الأمر متعلق بقرار أممي وليس برغبة فقط لدول الجوار، ودعا إلى احترام القرار الدولي، وأكد بأن الجزائر لا تعمل وحدها بل مع شركائها من دول الجوار والمشاركين في مؤتمر برلين والاتحاد الأفريقي.

مرتزقة موالين لتركيا

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي إنه يتم التصدي لمخططات تركيا لمحاولة إحياء تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

ولفت، في مؤتمر صحفي من بنغازي، الأربعاء الماضي، إلى أنه تم نقل عدد من إرهابي تنظيم داعش الهاربين من السجون السورية إلى طرابلس عبر تركيا.

وتابع المسماري أن التنظيم الإرهابي يحاول التمركز في الجنوب الليبي لإعادة تنظيم صفوفه في مرزق وسبها وجنوب غدوة، لتأمين خطوط مواصلات التنظيم مع سراياه في النيجر ومالي وعدة دول أخرى.





وأشار إلى وجود عدد من العناصر ليسوا من ذوي البشرة السمراء في الجنوب الليبي، مؤكدا أنه سيتم التعامل معهم.

وكشف عن أن الجيش الليبي يرصد جميع الإرهابيين الذين دخلوا إلى البلاد سواء من السوريين أو غيرهم، وأن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لديها جميع أسمائهم وصورهم والمعلومات الأخرى كمن يمولهم ومن أين وكيف أتوا إلى ليبيا.