السودان يرجئ قرار تمديد الطوارئ بالبلاد

أرجأ المجلس السيادي الانتقالي السوداني، الخميس، اتخاذ قرار بشأن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمزيد من المشاورات.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي الانتقالي محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحفية، إن رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان سيناقش مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مسألة تمديد حالة الطوارئ من عدمها.

وتابع: "نتلقى المزيد من التقارير حتى موعد الاجتماع المقبل لاتخاذ قرار واضح في هذا الشأن".

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والأربعاء، قُتل ما لا يقل عن 32 شخصا بينهم 9 أطفال وعدد من النساء والشيوخ في منطقة أبيي المتنازع عليها بين جوبا والخرطوم على يد عناصر مليشيا تتبع إحدى القبائل السودانية، الأربعاء.

وقتل 5 أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة "تمرد" نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز، منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.

وعقب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019 أعلن المجلس العسكري العديد من الإجراءات الاستثنائية بينها حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ .

حينها، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، أنها تؤيد تجديد حالة الطوارئ، مؤكدة عمل الحكومة بصمت لاجتثاث رموز نظام الإخوان البائد.