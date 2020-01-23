بوتين يقترح قمة تضم روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس فلاديمير بوتين يوجه رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية 15 يناير 2020

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عقد قمة تضم زعماء روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هذا العام لبحث المشاكل العالمية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر العالمي للهولوكوست "المحرقة" "إن الخلاف في العالم الحديث يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، لذلك من الضروري انعقاد مؤتمر يضم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي"، مشيرًا إلى أن "هذا الاجتماع سيلعب دورًا كبيرًا في البحث عن إجابات جماعية للتحديات والتهديدات الحالية".

وأضاف الرئيس الروسي "يجب أن نكون متيقظين لأن مظاهر الكراهية يمكن أن تتحول إلى عواقب وخيمة، ... يجب فعل كل ما في وسعنا لحماية العالم والدفاع عنه".

واقترح عقد "اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي - روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا".

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وأضاف بوتين "في أي بلد وفي أي مكان في العالم روسيا مستعدة لمحادثة جدية من هذا القبيل، نعتزم، دون تأخير، إرسال رسائل مناسبة إلى قادة الخمسة".

ووصف أن عقد مثل هذا الاجتماع في عام 2020 بأنه مهم فيما يتعلق بتاريخ الذكرى 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة.

وقال "إن انعقاد قمة للدول التي ساهمت بشكل رئيسي في هزيمة المعتدي وفي إنشاء قواعد للنظام العالمي لما بعد الحرب، ستلعب دورًا كبيرًا في "البحث عن حلول جماعية للتحديات والتهديدات الحديثة".