ميركل تحذر أوروبا من إلغاء اتفاق إيران "المعيب" قبل إبرام آخر أفضل

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المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من التعجل في إلغاء الاتفاق النووي مع إيران قائلة إنه سيكون من الخطأ التخلي عن اتفاق ”معيب“ قبل إبرام اتفاق آخر أفضل منه.

وأضافت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن لأوروبا مصلحة في منع تصاعد الصراع في ليبيا طالما أن ذلك قد يطلق العنان لموجة لجوء على غرار ما حدث جراء الصراع في سوريا.

وأضافت أن خطأ أوروبا فيما يتعلق بأزمة اللاجئين عام 2015 هو ليس سماحها بدخول اللاجئين لكن عدم الاهتمام بشكل كاف بالظروف التي عجلت بها في سوريا.