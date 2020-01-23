إقرار قانون يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة مدى الحياة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365

كشفت وسائل إعلام، عن مستجدات مشروع قانون يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالبقاء في السلطة مدى الحياة.



ووفق متابعة "الخليج 365"، صوت مجلس النواب الروسي، اليوم الخميس، بالإجماع، لصالح إقرار مشروع قانون من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يسمح له بالبقاء في السلطة مدى الحياة.

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وقال البرلمان، في بيان له، إن جميع الحاضرين، والبالغ عددهم 432، قد صوتوا لصالح مشروع القانون في قراءته الأولى، وكان هناك 18 عضوا غير حاضرين.

وجاء في البيان أنه "لم يكن هناك أي معترض على مشروع القانون، كما لم يمتنع أحد عن التصويت".

ويسعى مشروع القانون الخاص ببوتين إلى إصلاح شامل لقيادة البلاد، ويُعتبر على نطاق واسع، محاولة لتوسيع خيارات بوتين للاحتفاظ بالسلطة بعد انتهاء ولايته الحالية في غضون 4 سنوات.

يذكر أنه من النادر حدوث خلاف حول مقترحات بوتين، 67 عاما، في البرلمان.