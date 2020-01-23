المغرب تعلق على عدم دعوتها لمؤتمر برلين حول ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

انتقدت الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إقصاء المملكة من حضور مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عُقد الأحد الماضي، في مسعى لدفع جهود تحقيق الاستقرار في هذا البلد المغاربي.



وفي هذا الصدد، قال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن استبعاد بلاده من مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية هو ”استبعاد جزء مهم من الحل“.

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وشدد عبيابة في لقاء صحفي عقد بالعاصمة الرباط عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، على أن ”عدم دعوة المغرب لهذا الحدث هو استبعاد لاتفاق الصخيرات المحدد الأساسي للأزمة الليبية، والذي شاركت فيه جميع القوى الليبية بالمغرب، وأدى إلى توافق برعاية أممية“.

واستطرد المسؤول المغربي قائلا: ”استدعاء دول بعيدة جغرافيا عن ليبيا لا يمكن أن يساهم في حل لليبيين“. مشيراً إلى أن بلاده ”تدعم السيادة الليبية، وتطمح في أن يجد الشعب الليبي حلا لنفسه“.

وجرى توقيع ”اتفاق الصخيرات“ تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات قرب العاصمة المغربية الرباط، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، لإنهاء الصراع في ليبيا.

ورأى مراقبون أن ”إبعاد المغرب عن هذا المؤتمر يؤكد نهاية اتفاق الصخيرات الذي تمخضت عنه حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وتدعمها ميليشيات بعضها موسوم بـ“الإرهاب“.