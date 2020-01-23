المملكة تنفي تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت السلطات الصحية السعودية، اليوم الخميس، إنها لم نسجل حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة، جاء ذلك، بحسب قناة "العربية" السعودية.



​كما أعاد الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية على موقع "تويتر"، نشر تغريدة على حساب المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والتي جاء فيها: "لم ترصد اي حالات لفيروس كورونا الجديد في المملكة العربية السعودية حتى الآن".

وكان وزير هندي، أعلن عبر "تويتر"، اليوم الخميس أن هناك "ممرضا هنديا في مستشفى بجنوب السعودية مصاب بفيروس كورونا".

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وبحسب شبكة "سي إن إن"، أعلن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، الخميس، في تغريدة له على تويتر، أننه تم اكتشاف إصابة الممرضة الهندية بفيروس كورونا، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهم من كيرالا، يعملون في مستشفى الحياة بالسعودية.

وأوضح وزير الدولة الهندي، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها "تتماثل للشفاء بشكل جيد".

وارتفع عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباء.

وأعلنت مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، الأربعاء، أنها ستغلق "مطارها" ومحطات السكك الحديدية مؤقتاً للركاب المغادرين، كما سيتم تعليق جميع خدمات النقل العام، في محاولة من السلطات لاحتواء الفيروس.

وفي جميع أنحاء العالم، تم تأكيد وقوع 622 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، من بينهم 611 إصابة في الصين.