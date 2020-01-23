بوتين عن الأزمة الليبية: علينا العودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، اليوم الخميس، أنه ما زال يتعين العودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار مناسب بشأن الوضع في ليبيا.



وقال بوتين خلال منتدى "نذكر المحرقة، ونحارب اللاسامية": "أمامنا الكثير من المهام، واحدة منها ناقشناها مؤخرًا في برلين بمبادرة من السيدة ميركل، وهي ليبيا".

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وتابع: "ما زال يتعين علينا العودة إلى مجلس الأمن بشأن هذه القضية واتخاذ قرار مناسب، لكن هناك العديد من المشاكل الأخرى"، مضيفًا أن "الانقسام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة".

واقترح الرئيس الروسي عقد اجتماع لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي– روسيا الاتحادية والصين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة المتحدة- لبحث القضايا الأمنية.

وأكد أهمية عقد مثل هذا الاجتماع في عام 2020، وهو العام الذي يتم فيه الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة.

وانطلقت اليوم في القدس الغربية أعمال المنتدى الدولي لإحياء ذكرى "المحرقة النازية" تحت عنوان "نذكر المحرقة، ونحارب اللاسامية"، وذلك بحضور نحو خمسين زعيما وقائدا من دول عدة.