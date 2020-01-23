الحرس الثوري الإيراني: قتلنا أكثر من 50 أمريكيًا بعمليات عسكرية في الخليج‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365

زعم قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، اليوم الخميس، أن بلاده قامت بعمليات عسكرية في مياه الخليج أسفرت عن مقتل 50 أمريكيًا على حد قوله.

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ونقلت وكالة ”أنباء فارس“ الإيرانية عن تنغسيري قوله خلال حضوره افتتاح مستشفى عسكري:“لقد وجهنا حتى الآن 6 صفعات للأمريكيين في الخليج كان أولها تدمير سفينة تنغساري، وثانيها تدمير الناقلة النفطية سي إل سيتي، وثالثها تدمير الناقلة النفطية العملاقة بريجتون“.

وأضاف تنغسيري:“إن هذه العمليات وغيرها قدمنا فيها شهداء ولكنها أسفرت عن مقتل أكثر من 50 أمريكيًا“ وفق قوله.

ولم يحدد المسؤول العسكري الفترة الزمنية التي وقعت فيها هذه العمليات وفق ما صرح له.