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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين في زيارته لبيت لحم: اتفهم مخاوف الفلسطينيين من صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا تتفهم مخاوف الجانب الفلسطيني في عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال في بداية الاجتماع مع الزعيم الفلسطيني محمود عباس "العلاقات الروسية الفلسطينية لها جذور طويلة، نحافظ على العلاقات في مختلف المجالات وقد ذكرتها للتو، نحن مستعدون لزيادة هذا التفاعل."
وأضاف رئيس روسيا الاتحادية "هذا يتعلق بالاقتصاد، والمجال الإنساني، وهذا بالطبع يتعلق بقضايا متعلقة بالتسوية الإسرائيلية، أنا أفهم مخاوفك في هذا المجال".
وأعرب فلاديمير بوتين عن سروره بالقدوم الى بيت لحم للتشاور مع الرئيس الفلسطيني في عدد من الملفات.
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