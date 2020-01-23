الصين تخصص مليار يوان لمكافحة انتشار فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

صرحت وزارة المالية الصينية، اليوم الخميس، أنها ستخصص مليار يوان (145 مليون دولار) لتمويل حكومة مقاطعة هوبي للمساعدة في الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا جديد الذي أصاب أكثر من 600 شخص في البلاد.



وحسب "رويترز" كانت هوبي أكثر المناطق تضرراً من تفشي المرض الذي بدأ في ووهان عاصمة المقاطعة. ذكرت صحيفة "بكين نيوز" الرسمية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر لم تسمه وشركة "تشييد" أن مدينة ووهان الصينية، التي يتركز فيها تفشي جديد لفيروس كورونا، سوف تبني مستشفى يُكرس فحسب لعلاج المصابين بالمرض على أن تكتمل في ستة أيام، حسب "رويترز".

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وأصيب حتى الآن نحو 600 شخص بالفيروس، بينما توفي بسببه 17 شخصا مما دفع مدينة ووهان لقطع المواصلات بينها وبين المدن الأخرى.

قال تحالف عالمي تشكل لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الخميس، إن ثلاثة فرق بحثية منفصلة ستبدأ العمل على تطوير تطعيمات محتملة للوقاية من فيروس كورونا الذي بدأ في التفشي في الصين.

وقال التحالف المعني بالجاهزية لمواجهة تفشي الأمراض المعدية (سي.إي.بي.آي) الذي يشارك في تمويل مشروعات الطوارئ إن الخطة تتضمن وجود تطعيم واحد محتمل على الأقل جاهز للتجارب السريرية بحلول يونيو/ حزيران.

وقال ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي للتحالف: "ليس هناك ضمان للنجاح لكن نأمل في أن يشكل هذا العمل خطوة مهمة وذات مغزى في تطوير تطعيم للوقاية من المرض".

وينتظر العالم قرار منظمة الصحة العالمية، الذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم، بشأن ما إذا كان مرض فيروس كورونا الجديد المنتشر في عدة بلدان من بينها الصين يشكل حالة طوارئ للصحة العامة مثيرة للقلق دوليًا أم ما لا.