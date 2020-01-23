تونس تتسلم من ليبيا ستة أطفال من أيتام مقاتلي داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

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تسلمت تونس، اليوم الخميس، من ليبيا، 6 أطفال من أبناء مقاتلي داعش التونسيين من أصل 42 طفلا عالقا هناك، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التي تثبت هوياتهم.



ونقل موقع العربية.نت، عن مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، إن 6 أطفال من أبناء الدواعش التونسيين الذين تم القضاء عليهم في ليبيا، تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة وصلوا اليوم إلى تونس على متن رحلة قادمة من مدينة مصراتة، وتسلمتهم السلطات التي ستتكفل بدورها بتسليمهم إلى عائلاتهم الموسعة بعد قيامها بالأبحاث اللازمة.

وأضاف عبد الكبير، أن عملية التسليم تمت بعد أكثر من عام ونصف من العمل والتنسيق مع السلطات الليبية خاصة الهلال الأحمر بمدينة مصراتة الذي يتكفل برعاية أبناء مقاتلي داعش، تم خلالها إجراء كافة الأبحاث والتحاليل اللازمة للتأكد من هوياتهم، مشيرا إلى وجود 15 طفلا آخرين في مصراتة مصحوبين بأمهاتهم و21 في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، لايزال العمل الجاري من أجل استعادتهم، لافتا إلى أن رفض الأمهات التنازل عن أبنائهن ساهم في تعقيد وتأخير عودتهم إلى تونس رغم محاولات إقناعهن، خاصة أن القانون يمنع فصل الطفل عن والدته.