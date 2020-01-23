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إهانة صور سليماني.. تهمة جديدة في طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اعتقلت إيران أمس الأول شابا عشرينيا بتهمة تمزيق صورة قاسم سليماني أثناء الاحتجاجات، حسب ما ذكرته وكالة «إيسنا» الإيرانية.

وجاءت الواقعة خلال المظاهرات التي اندلعت في مختلف المدن الإيرانية، احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري، حيث مزق المتظاهرون صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والمرشد الأعلى علي خامنئي.

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وسعى النظام الإيراني إلى إسكات المتظاهرين ومنعهم بالقوة، باعتقال المحتجين بتهمة إهانة صور سليماني، وتحدثت تقارير صحافية عن اعتقال شخص آخر بتهمة إهانة صورة قاسم سليماني، حيث اعتقل 4 آخرين في مطلع الشهر الحالي في أصفهان جنوب البلاد، بتهمة تمزيق صور سليماني نفسها وفق موقع قناة الحرة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المتظاهرون في إيران والعراق حرصوا أثناء احتجاجاتهم على تمزيق صور سليماني وحرقها.

وأقرت وكالة أنباء «فارس» شبه الحكومية بتمزيق صورة سليماني وبخروج التظاهرات المناهضة للنظام.

وقُتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وعدد آخر من العسكريين، من بينهم نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، في غارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد، في مطلع الشهر الحالي.