فرنجية عرض التطورات السياسية المحلية والدولية مع كوبيتش

استقبل رئيس "​تيار المردة​" ​سليمان فرنجية​، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ في دارته في ​بنشعي​ بحضور النائب ​طوني فرنجية​، الوزير السابق ​روني عريجي​ والدكتور جان بطرس حيث جرى بحث في التطورات السياسية المحلية والدولية. إضغط للمزيد

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