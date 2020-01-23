نجم أكدت حرية التظاهر والتعبير عن الرأي منددة بأعمال الشغب والتعرض للمواطنين والإعلاميين والأمنيين

ذكر المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم، في بيان، أنّ "نجم أجرت اتصالًا بالمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، واطّلعت منه على أحداث الليلة الماضية ومسار التحقيقات بشأنها، وطلبت منه المثابرة عليها لتحديد المسؤوليّات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقّ المعتدين".
ولفت إلى أنّ "نجم شدّدت على حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، اللذين يكفلهما الدستور والقوانين، مع التنديد الكامل بأعمال التخريب والشغب، والتعرّض للمواطنين الآمنين والإعلاميّين وعناصر قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة".
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