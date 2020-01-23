اعلن المكتب الاعلامي لوزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​ في بيان اليوم، انه "يلفت انتباه الزملاء الاعلاميين والناشطين الى وجود حسابات وهمية تنتحل صفة الوزير وتنشر أخبارا مزيفة لا أساس لها من ​الصحة​ باسمه. لذلك فان الوزير مرتضى يهمه التأكيد على انه سيقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق منتحلي الصفة، وأنه لا يملك سوى هذا الحساب على منصات التواصل الاجتماعي".

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الاعلامي لمرتضى: حسابات وهمية تنتحل صفة الوزير وتنشر أخبارا مزيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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