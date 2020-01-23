خلف استقبل كوبيتش وسفراء وجهات ومنظمات دولية: لدعم قطاع العدالة في لبنان

شدد نقيب المحامين ​ملحم خلف​ خلال عدة لقاءات اجراها اليوم على ثلاثة محاور من صلب برنامجه النقابي، وهي "اقرار قانون استقلال ​السلطة​ القضائية الذي يتم بحثه حاليا في لجان ​المجلس النيابي​ ويحضرها النقيب خلف شخصيا، وأهمية دعم ​المجتمع الدولي​ لقطاع العدالة في ​لبنان​ من ناحية تطويره وتجهيزه ليصبح محصنا بالإمكانيات المتطورة، ما يسرع المحاكمات ويكون له بيئة عمل تليق ب​القضاة​ والمواطن وكل متقاضي".

كما شدد خلف على "أهمية دور النقابة كحامية للحريات العامة و​حقوق الانسان​ ولتطبيق المواثيق الدولية التي تحمي النظام الديموقراطي وتداول السلطة، وأهمية تعاون المانحين كافة من أجل تطوير أماكن الاحتجاز، بحيث تصبح نموذجية وتليق بالإنسان الذي هو بحاجة الى أصلاح بدلا من العقاب".

وكان التقى خلف في مكتبه في ​نقابة المحامين​، وكيل الامين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش مهنئا بانتخابه نقيبا، وبالمبادرات التي أطلقها خلف مع مجلس النقابة في مجال تحصين استقلال السلطة القضائية والنفاذ الى العدالة وحماية الحريات العامة وزيارة أماكن التوقيف والسجون.

ونوه كوبيتش بمبادرات خلف "لجهة دعم استقلالية السلطة القضائية والمساواة أمام القانون، والحماية القانونية ل​حرية التعبير​"، وشدد على "أهمية دعم ​الدولة اللبنانية​ وتعاون المنظمات الأممية الدولية مع نقابة المحامين في ​بيروت​، لما فيه خير البلد ونظامه الديموقراطي".

بدوره، شدد خلف على "الدور الرائد للمنظمات التابعة للامم المتحدة في لبنان"، شارحا "المشاريع التي تعمل عليها النقابة لتعزيز استقلال السلطة القضائية وحماية حقوق الانسان، عبر المشاركة في ورشة تشريعية طال انتظارها، الى مشاريع أخرى تهم المتقاضين والمحامين"، واكد أن "حجر زاوية الأوطان هو السلطة القضائية المستقلة والفاعلة والنزيهة والمحاسبة والمحاسبة".

كذلك استقبل في وقت سابق، كلا من السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ ومعاوني، مديرة ​المفوضية العليا للاجئين​ ​ميراي جيرار​، ​السفير الهندي​ سهيل خان، ​السفير البريطاني​ ​كريس رامبلينغ​ يرافقه عدد من أركان ​السفارة​، ​السفيرة الكندية​ ​ايمانويل لامورو​، قائد ​القوات​ الدولية "​اليونيفيل​" الجنرال ستيفانو دل كول على رأس وفد، السفير الهولندي يان والتمانز ووفد من السفارة، السفير ​فيليب لازاريني​ ووفد من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، عدد من مسؤولي برامج الدعم التقني التابعة للاتحاد الاوروبي، الى وفد من مكتب ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​، المدير الاقليمي ل"مؤسسة كونراد أديناور" الدكتور مالته غاير، وقد انضم الى هذه اللقاءات مسؤول العلاقات الدولية في النقابة المحامي ​جو كرم​.