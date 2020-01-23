إستقبل رئيس الجكومة الاسبق نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الجديد المهندس طلال اكرم حواط في مكتبه، وتمنى له التوفيق في مهامه، شاكرا له زيارته.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي استقبل وزير الاتصالات وتمنى له التوفيق في مهامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.