زار وفد مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى في دارته ببلدة تمنين التحتا، برئاسة رئيس مجلس الادارة - المدير العام البروفسور ميشال افرام، ضم رؤساء الاقسام والادارة والمحاسبة والمختبرات.
ورحب مرتضى بالوفد، وأشاد بـ"عمل مصلحة الابحاث وبمديرها العام وقال: "المطلوب تضافر الجهود بين الجميع، في الوزارة والمصلحة للتعاون مع المزارعين لتحسين الواقع الزراعي".
وتحدث افرام باسم الوفد، مشيرا إلى "استمرار التطوير في المختبرات والأبحاث"، مؤكدا "الوقوف إلى جانب الوزير مرتضى في مهمته الضرورية لإنقاذ الواقع الزراعي".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى لوفد مصلحة الأبحاث: المطلوب تضافر الجهود للتعاون مع المزارعين لتحسين واقع القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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