مرتضى لوفد مصلحة الأبحاث: المطلوب تضافر الجهود للتعاون مع المزارعين لتحسين واقع القطاع

زار وفد مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​ في دارته ب​بلدة تمنين​ التحتا، برئاسة رئيس مجلس الادارة - المدير العام البروفسور ​ميشال افرام​، ضم رؤساء الاقسام والادارة والمحاسبة والمختبرات.

ورحب مرتضى بالوفد، وأشاد بـ"عمل مصلحة الابحاث وبمديرها العام وقال: "المطلوب تضافر الجهود بين الجميع، في الوزارة والمصلحة للتعاون مع ​المزارعين​ لتحسين الواقع الزراعي".

وتحدث افرام باسم الوفد، مشيرا إلى "استمرار التطوير في المختبرات والأبحاث"، مؤكدا "الوقوف إلى جانب الوزير مرتضى في مهمته الضرورية لإنقاذ الواقع الزراعي".