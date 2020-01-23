القاضي منصور استمع إلى بيار فتوش بجرم التهرب الضريبي

استمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الى رجل الأعمال بيار فتوش في حضور وكيله القانوني النائب والوزير السابق نقولا فتوش في الإدعاء الموجه ضده بجرم التهرب الضريبي، واستمهله لتقديم الدفوع الشكلية.
وكان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قد ادعى على فتوش بجرم التهرب من دفع الضرائب في ملف كسارات عين دارة في قضاء عاليه.
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