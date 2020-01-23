القاضي منصور استمع إلى بيار فتوش بجرم التهرب الضريبي

استمع قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ الى رجل الأعمال ​بيار فتوش​ في حضور وكيله القانوني النائب والوزير السابق ​نقولا فتوش​ في الإدعاء الموجه ضده بجرم التهرب الضريبي، واستمهله لتقديم الدفوع الشكلية.

وكان النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ قد ادعى على فتوش بجرم التهرب من دفع ​الضرائب​ في ملف ​كسارات​ ​عين دارة​ في ​قضاء عاليه​.

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