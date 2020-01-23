قوى الامن للإعلاميين: لإرتداء ما يحدد مهنتكم بالمظاهرات للحفاظ على سلامتكم

اوضحت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي، في بيان لها، الى ان "بعض المراسلين من وسائل الإعلام يقومون بتغطية ​التظاهرات​ و​الاحتجاجات​ المطلبية، وهم غير مزوّدين بسترات تُعرِّف عن مهنتهم، كالسترة أو الخوذة الواقية المدوّن عليهما عبارة "صحافة" أو "PRESS"، أو غير مزوّدين بما يحميهم ويقيهم من الحجارة ولا سيّما عند حصول أعمال شغب"، داعية "الصحفيين الميدانيين في وسائل الإعلام (مراسلين ومصوّرين، وتقنيين...) الى ارتداء ما يحدد مهنتهم، ويُفضّل أن يكون من الجهتين الأمامية والخلفية، حفاظاً على سلامتهم".

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