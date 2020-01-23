التقدمي: لماذا يصر رئيس بلدية الشويفات على تمرير قرار تأجير الكوستا برافا؟

استغربت وكالة داخلية الشويفات - خلدة في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، "ما يحصل في بلدية الشويفات لناحية استئثار رئيسها بالقرار وتخطيه للقوانين، إضافة إلى تجاهل آراء المجلس البلدي بما يخص الكوستا برافا"، متسائلة "لماذا يصر رئيس بلدية الشويفات زياد حيدر على تمرير قرار تأجير الكوستا برافا بعدما رفض معظم أعضاء المجلس البلدي وتم تأجيل موعد الجلسة مرة أخرى؟ لماذا لا يكون هناك مزاد على هذا العقار لتأجيره للاستفادة منه وتحسين الشروط تجاه مدينة وبلدية الشويفات؟ أو لماذا لا يكون هناك فكرة لاستثماره بطريقة تعود بالنفع العام على جميع أبناء المدينة بما يخلق فرص عمل جديدة في هذا الزمن الصعب"؟.
وأشارت الى أنها "تضع هذا القرار بمثابة إخبار للنيابة العامة في حال تمت الموافقة على تأجيره من دون أي شروط وعروض، لكي لا يكون هناك صفقة جديدة على حساب مدينة الشويفات وأهلها".
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