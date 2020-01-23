المكتب الإعلامي لميقاتي: لا علاقة له بموضوع معالجة النفايات الذي تتولاه السلطة التنفيذية

لفت المكتب الاعلامي لرئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​، في بيان الى أنه "يتم التدول في بعض ​وسائل الاعلام​ بمقال عن موقع الكتروني يدرج اسم ميقاتي من ضمن شخصيات سياسية لها ارتباط بملف ​معالجة النفايات​ في ​لبنان​ المقترح من ​الاتحاد الأوروبي​"، مشددا على أن "هذا الكلام عار من ​الصحة​ ولا علاقة للرئيس ميقاتي بموضوع معالجة النفايات الذي تتولاه ​السلطة​ التنفيذية، وفق دراسة اعدها ​الاتحاد الاوروبي​".

وأكد أن "الكلام المنسوب لميقاتي عار من الصحة وهو من باب الابتزاز السياسي والمالي، وكل ما في الامر أن ميقاتي استقبل، بصفته نائبا عن ​طرابلس​، وككل نواب وفاعليات المدينة وفدا من الاتحاد الاوروبي، بحضور السيد عمر حرفوش، اطلعه على الدراسة المقترح تنفيذها من قبل ​البلديات​ بالتعاون مع وزارتي الداخلية و​البيئة​، وتمنى لهم التوفيق في المساهمة بحل هذه المعضلة البيئية".