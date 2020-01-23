لفت المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، في بيان الى أنه "يتم التدول في بعض وسائل الاعلام بمقال عن موقع الكتروني يدرج اسم ميقاتي من ضمن شخصيات سياسية لها ارتباط بملف معالجة النفايات في لبنان المقترح من الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن "هذا الكلام عار من الصحة ولا علاقة للرئيس ميقاتي بموضوع معالجة النفايات الذي تتولاه السلطة التنفيذية، وفق دراسة اعدها الاتحاد الاوروبي".
وأكد أن "الكلام المنسوب لميقاتي عار من الصحة وهو من باب الابتزاز السياسي والمالي، وكل ما في الامر أن ميقاتي استقبل، بصفته نائبا عن طرابلس، وككل نواب وفاعليات المدينة وفدا من الاتحاد الاوروبي، بحضور السيد عمر حرفوش، اطلعه على الدراسة المقترح تنفيذها من قبل البلديات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والبيئة، وتمنى لهم التوفيق في المساهمة بحل هذه المعضلة البيئية".
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لميقاتي: لا علاقة له بموضوع معالجة النفايات الذي تتولاه السلطة التنفيذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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