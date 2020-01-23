النشرة: إصابة شخصين نتيجة اصطدام "فان" بعمود إنارة بعد فقدان سائقه السيطرة عليه

ذكر مراسل "النشرة" في صيدا أنّ "​حادث سير​ مروّع وقع قرب ​مصلحة تسجيل السيارات​ "النافعة" في البرامية شرق ​مدينة صيدا​، حيث فقد سائق "فان" مُعدّ للنقل، السيطرة عليه فاقتلع شجرتين ومن ثمّ اصطدم بعمود للكهرباء. وقد نجا سائق الـ"فان" وشخص كان بجانبه بأعجوبة، حيث أُصيبا بجروح ونُقلا من قِبل عناصر ​الصليب الأحمر​ إلى "مركز لبيب الطبي" في صيدا للمعالجة".

ولفت إلى أنّ "رئيس ​بلدية البرامية​ جورج سعد حضر إلى المكان، حيث عايَن مكان الحادث، وأكّد أنّ البلدية تعمل كلّ عام على تخشين الطريق لمنع الإنزلاق في ​الشتاء​، داعيًا السائقين إلى الإنتباه أكثر وعدم القيادة بسرعة تفاديًا لوقوع حوادث مماثلة".