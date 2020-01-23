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ذكر مراسل "النشرة" في صيدا أنّ "حادث سير مروّع وقع قرب مصلحة تسجيل السيارات "النافعة" في البرامية شرق مدينة صيدا، حيث فقد سائق "فان" مُعدّ للنقل، السيطرة عليه فاقتلع شجرتين ومن ثمّ اصطدم بعمود للكهرباء. وقد نجا سائق الـ"فان" وشخص كان بجانبه بأعجوبة، حيث أُصيبا بجروح ونُقلا من قِبل عناصر الصليب الأحمر إلى "مركز لبيب الطبي" في صيدا للمعالجة".
ولفت إلى أنّ "رئيس بلدية البرامية جورج سعد حضر إلى المكان، حيث عايَن مكان الحادث، وأكّد أنّ البلدية تعمل كلّ عام على تخشين الطريق لمنع الإنزلاق في الشتاء، داعيًا السائقين إلى الإنتباه أكثر وعدم القيادة بسرعة تفاديًا لوقوع حوادث مماثلة".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إصابة شخصين نتيجة اصطدام "فان" بعمود إنارة بعد فقدان سائقه السيطرة عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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