الخزانة الأميركية تعلن توسيع قائمة العقوبات على إيران

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​، عن "توسيع قائمة العقوبات على ​إيران​"، مبينة أن "العقوبات تستهدف شخصين وست شركات منها لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية".

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