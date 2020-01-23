رويترز: بنس يدعو نتانياهو الى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة السلام في المنطقة

أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء بأن "مستشار ​البيت الأبيض​ ​مايك بنس​ دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الى ​واشنطن​ الأسبوع المقبل لمناقشة خطة ​السلام​ في المنطقة". إضغط للمزيد

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