وزير الهجرة الإسرائيلي: الأردنيون لا يطالبون بضم الأغوار

أعلن وزير ​الهجرة​ والاستيعاب ال​إسرائيل​ي، يوآف غالانت، ان "إسرائيل ليست قلقة من تهديدات ​الأردن​ بشأن عزم إسرائيل فرض السيادة على غور الأردن، وبأن ​اسرائيل​ تنظر إلى مصالحها، ولا تعير اهتماماً للأردنيين، وذلك بعدما تأخرت إسرائيل في ضم "غور الأردن" كثيرا"، مدعيا أنه كان على "بلاده ضمها قبل 30 أو 20 سنة".

جاء تصريح غالانت، تعليقا على ما صرح به وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​، من أن "قيام إسرائيل بضم وادي الأردن وشمال ​البحر الميت​ سينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيقتل حل الدولتين، وبالتالي سينهي كل فرص تحقيق ​السلام​".