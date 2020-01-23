الصحة السعودية: لم نسجل حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة

أعلنت وزارة ​الصحة​ ​السعودية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انها "لم تسجل ​حالات​ إصابة ب​فيروس كورونا​ في المملكة". هذا وكان وزير الصحة الهندي قد أعلن، في وقت سابق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك "ممرضا هنديا في ​مستشفى​ بجنوب السعودية مصاب بفيروس كورونا".

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