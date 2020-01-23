خارجية قطر دعت مواطنيها بالصين للحذر واتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

دعت ​وزارة الخارجية القطرية​، في بيان، جميع المواطنين القطريّين المتواجدين في ​الصين​، إلى "أخذ الحيطة والحذر واتباع جميع الإجراءات الوقائية من الالتهاب الرئوي بالفايروس التاجي (كورونا)".

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