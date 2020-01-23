البيت الأبيض: نأخذ التقارير التي تتحدث عن اختراق هاتف بيزوس على محمل الجد

أعلن ​البيت الأبيض​ إنه "يأخذ على محمل الجد التقارير التي تتحدث عن اختراق هاتف رئيس شركة "​أمازون​"، ​جيف بيزوس​، بعد أنباء عن تورط محتمل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العملية".

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