إرتفاع حصيلة ضحايا العاصفة "غلوريا" في إسبانيا إلى 9 قتلى

إرتفعت حصيلة ضحايا العاصفة القويّة "غلوريا" الّتي ضربت إسبانيا وألحقت أضرارًا واسعة في مساحات واسعة من مناطقها الساحليّة الشرقيّة والجنوبيّة، إلى تسعة أشخاص، بعد العثور على جثة رجل في نهر قرب خوربا، على بعد 70 كيلومترًا شمال غرب برشلونة. وقد كثّف رجال الإنقاذ عمليّات البحث عن خمسة مفقودين.
وفي كاتالونيا، عثر رجال الإنقاذ على جثّة أُخرى لرجل توفي بعد سقوطه في المياه في بالاموس، وهي بلدة ساحلية تبعد نحو 100 كيلومتر عن برشلونة.
وكانت قد ضربت العاصفة المنطقة الأحد، حاملةً معها رياحًا قويّة وأمطارًا وثلوجًا غزيرة، ما أدّى إلى تأثّر المناطق الجنوبيّة والشرقيّة من إسبانيا، قبل أن تتوجّه شمالًا.
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