المبعوث الأممي إلى اليمن: استهداف أعضاء البرلمان والمناطق المدنية غير مقبول

أدان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، ​مارتن غريفيث​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصفاW تم اتهام جماعة "​أنصار الله​" بتنفيذه على منزل عضو في ​مجلس النواب اليمني​ في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، معتبراً ان "‏استهداف أعضاء البرلمان والمناطق المدنية أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي"، متقدماً بـ"أحر التعازي إلى النائب اليمين حسين السوادي"، مشدداً على "وجوب أن يتوقف هذا التصعيد العسكري".

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