خارجية إيران: تهديد واشنطن باغتيال قائد فيلق القدس يكشف حقيقة استخدامها للإرهاب

أعلن المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ أن "تهديد ​واشنطن​ باغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري​ يكشف حقيقة استخدام الحكومة الأمركية للإرهاب".

وأوضح موسوي في بيان ردا على مستشار الشأن الإيراني في ​وزارة الخارجية الأميركية​ ​براين هوك​، والذي هدد باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني أن "تصريحات هذا المسؤول هي إعلان رسمي وكشف صارخ للإرهاب التي تستخدمه ​الحكومة الأميركية​".

ووصف موسوي مقاربة النظام الأميركي في الأعمال ​الإرهاب​ية بأنه علامة على الضعف واليأس والارتباك في أوساط مسؤوليه. وأدان موسوي هذه التصريحات البغيضة والأعمال الإرهابية، مطالبا ​المجتمع الدولي​ بـ"إدانة هذه التصريحات والاعمال الأميركية".

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