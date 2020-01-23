خارجية إيران: تهديد واشنطن باغتيال قائد فيلق القدس يكشف حقيقة استخدامها للإرهاب

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن "تهديد واشنطن باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري يكشف حقيقة استخدام الحكومة الأمركية للإرهاب".
وأوضح موسوي في بيان ردا على مستشار الشأن الإيراني في وزارة الخارجية الأميركية براين هوك، والذي هدد باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني أن "تصريحات هذا المسؤول هي إعلان رسمي وكشف صارخ للإرهاب التي تستخدمه الحكومة الأميركية".
ووصف موسوي مقاربة النظام الأميركي في الأعمال الإرهابية بأنه علامة على الضعف واليأس والارتباك في أوساط مسؤوليه. وأدان موسوي هذه التصريحات البغيضة والأعمال الإرهابية، مطالبا المجتمع الدولي بـ"إدانة هذه التصريحات والاعمال الأميركية".
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