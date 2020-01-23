إلغاء عشرات الرحلات الجوية في كازاخستان بعد عاصفة ثلجية ضربت العاصمة

أُلغيت عشرات الرحلات الجوية من كازاخستان إلى فرانكفورت وموسكو وطشقند، بعد أن ضربت عاصفة ثلجيّة العاصمة الكازاخية نور سلطان، وسط درجات حرارة أعلى من المعتاد لهذا الفصل.
وأغلقت سلطات المدينة المدارس، وهو إجراء يتكرّر خلال فصل الشتاء
وتوقّعت وكالة الأرصاد استمرار تساقط الثلوج والبرَد ورياح قوية للأيام الثلاثة المقبلة في المنطقة الواقعة شمالًا، وتشمل نور سلطان.
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