إلغاء عشرات الرحلات الجوية في كازاخستان بعد عاصفة ثلجية ضربت العاصمة

أُلغيت عشرات الرحلات الجوية من ​كازاخستان​ إلى ​فرانكفورت​ و​موسكو​ وطشقند، بعد أن ضربت عاصفة ثلجيّة العاصمة الكازاخية نور سلطان، وسط درجات حرارة أعلى من المعتاد لهذا الفصل.

وأغلقت سلطات المدينة المدارس، وهو إجراء يتكرّر خلال فصل ​الشتاء​

وتوقّعت وكالة الأرصاد استمرار ​تساقط الثلوج​ والبرَد ورياح قوية للأيام الثلاثة المقبلة في المنطقة الواقعة شمالًا، وتشمل نور سلطان.