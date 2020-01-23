موسوي: تهديد واشنطن باغتيال قائد فيلق القدس يكشف حقيقة استخدامها للارهاب

أعلن المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية​، ​عباس موسوي​، أن "تهديد ​واشنطن​ باغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري​ يكشف حقيقة استخدام ​الحكومة​ الأمريكية للارهاب"، واصفاً "مقاربة النظام الأميركي في الأعمال الإرهابية بأنه علامة على الضعف واليأس والارتباك في أوساط مسؤوليه"، مطالبا "​المجتمع الدولي​ بإدانة التصريحات الاخيرة والاعمال الأميركية". هذا وكانت ​الولايات المتحدة الأميركية​ قد أعلنت في وقت سابق حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد بتأشيرات التجارة والاستثمار. إضغط للمزيد

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