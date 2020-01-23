السفارة التركية في بكين حذّرت رعاياها في الصين من فيروس "كورونا"

وجّهت السفارة التركية في العاصمة الصينية بكين، تحذيرًا إلى رعاياها المقيمين هناك أو الراغبين بزيارة الصين، من فيروس "كورونا" الجديد.
ولفتت في بيان، إلى أنّ "فيروس كورونا ظهر بداية في مدينة "ووهان"، وازداد عدد المصابين به في الصين ودول الجوار مؤخّرًا"، ناصحةً المواطنين الأتراك في الصين أو الراغبين في زيارة هذا البلد، بـ"الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المزدحمة، وضع كمامة الفم في الأماكن المكشوفة، وعدم ملامسة الأشخاص المرضى بالحمى والسعال وضيق التنفس".
ودعت السفارة أيضًا إلى "تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العُطاس، وتبديل المناديل المستخدمة باستمرار، والإبتعاد عن أماكن وجود الحيوانات كالمزارع والأسواق الخاصة بها أو أماكن ذبحها، وكذلك عدم ملامسة الحيوانات سواء كانت حيّة أو ميتة، وطهي منتجات الحيوانات كاللحوم والأسماك والبيوض، بشكل جيّد جدًّا قبل تناولها، وغسيل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر".
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