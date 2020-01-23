الملكة اليزابيث الثانية صادقت على مشروع قانون بريكست

صادقت الملكة اليزابيث الثانية رسميا، على القانون المتعلق بخروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ اخر الشهر الحالي. وأعلن وزير "​بريكست​" ستيف باركلي، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "جلالتها منحت الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست ليصبح بالتالي قانون بريكست"، مشيرا الى أنه "بتكريسه قانونا يمكن ​المملكة المتحدة​ الخروج من ​الاتحاد الاوروبي​ في 31 كانون الثاني".

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