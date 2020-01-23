خارجية روسيا: العقوبات الأميركية ضد فنزويلا تخطت جميع حدود واللاإنسانية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاورفا، في ​مؤتمر​ صحفي، "ان ​سياسة​ ​العقوبات الأميركية​ ضد ​فنزويلا​ وشعبها، والتي تخطت جميع الحدود المتوقعة للاإنتاجية واللاإنسانية، وقد تم بالفعل تصحيحها منذ زمن بعيد، والقانون الدولي الذي يزيد من تفاقم ​الأزمة​ الاجتماعية والاقتصادية تحفز تدفقات ​الهجرة​ إلى البلدان المجاورة".

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