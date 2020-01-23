شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يقترح إنشاء ديوانا للعدالة والشكاوى لحل مشاكل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن البيروقراطية والروتين لهم دور كبير في عرقلة حياة الناس ، وهو ما أدى إلى تفاقم المشاكل بشكل فاق الحدود والتصورات، وعجزت حكومات كثيرة عن إيجاد حلول لها، وفى إطار الفكرة السابقة المقترحة، بإنشاء ديوان للشكاوى أو العدالة أو المظالم ، فلابد من البحث عن أية وسائل تساعد على حل مشاكل الجماهير.

وأضاف أبو شقة في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للحزب، أن هناك مشاكل للجماهير تتحدى القانون والدستور ولا أحد يستجيب لها، فلابد من تغيير هذه المقدمات التى عانينا منها منذ زمن طويل، ولا يمكن أن تتحقق نتائج إيجابية إلا إذا قضينا تماماً على المقدمات السلبية.

وتابع: "الديوان المقترح هو بداية الطريق لإيجاد حلول لمشاكل الجماهير وكما قلت قبل ذلك لو أن المسئولين شعروا بأن هناك عيوناً تراقبهم لاستجابوا على الفور لإيجاد الحلول مهما كان حجم المشاكل، ولأن المنطق الذى تعالج به هذه المسائل عديم الجدوى لأنه لا يوجد كيان قانونى ينظم ويتولى الرقابة على المسئولين والمشكو فى حقهم فإن النتائج بالتالى لن تحقق المرجو منها، ما دام المنطق هو ذات المنطق".

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وأوضح: "فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد لم يعد أمامنا سوى الإصلاح ولا سواه، فهو السبيل الوحيد للتغيير الذى يحلم به المواطن الذى بسببه قامت الثورتان العظيمتان. وبغير ذلك لن يشعر المواطن بأى تغيير فى حياته، هنا وجب ضرورة إنشاء ديوان العدالة المقترح ليكون خير نصير للمظلومين والمقهورين الذين تضيع شكواهم فى دهاليز ودواوين الحكومة، ولا أحد يسأل عنهم أو يربط على كتفهم".