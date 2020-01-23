مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وطفلتيهما بسبب تسرب غاز في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب زوجها وطفلتيهما، اليوم الخميس، اختناقًا بالغاز داخل منزلهم بمنطقة المعلمين التابعة لحى غرب مدينة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالى منطقة المعلمين بحى غرب مدينة أسيوط، بوفاة ربة منزل وإصابة 3 آخرين.

وبانتقال الحماية المدنية والإسعاف وبالمعاينة الأولية تبين، مصرع "شرين علي محيى الدين" 30عامًا، وإصابة زوجها "أحمد محمد أحمد" 36عامًا، وابنتهما "مريم" 3 أعوام، وشقيقتها "مكة" 5 أعوام، بحالات اختناق.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان، وتحرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم.