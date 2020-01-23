محافظ قنا يطالب بتحويل مخلفات الصرف الصحي لـ"أسمدة عضوية" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

عقد اللواء أشرف الداودي، اليوم الخميس، اجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات التي يعاني منها المواطنون، وذلك في حضور كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية.

وأكد "الداودي" علي أهمية مد جسور التواصل بين القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب وتضافر كافة الجهود لحل مشاكل المواطنين وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تمس احتياجاتهم اليومية وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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وخلال الاجتماع استمع المحافظ إلى مطالب ومقترحات أعضاء مجلس النواب حول عدد من الملفات في دوائرهم، منها "خفض الكثافة السكانية داخل فصول بعض المدارس، وإعادة توزيع المدرسين لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية، ومشكلات مياه الشرب والصرف الصحي".

كما تناول الاجتماع بعض المشكلات الخاصة بقرى الظهير الصحراوي، والمنظومة الصحية، خاصة فيما يتعلق بتدبير احتياجات الوحدات الصحية في القرى من الأطباء، ومشكلة توافر الأسمدة، حيث أكد المحافظ على ضرورة وضع حلول غير تقليدية، كالاستفادة من مخلفات القمامة والمخلفات الناتجة عن عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، في إنتاج سماد عضوي يستخدم كبديل عن الأسمدة الكيميائية.

وأكد محافظ قنا، استعداده لتقديم كامل الدعم لأي مقترح يصب في صالح المواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق منظومة واستراتيجية مدروسة، من أجل النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى حرصه على التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم.