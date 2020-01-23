بيان: فرنسا تحث لبنان على اتخاذ إجراءات طارئة للخروج من أزمته

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت سفارة فرنسا في بيروت، اليوم الخميس، أن باريس مستعدة لمساعدة لبنان على معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تتطلب من الحكومة الجديدة اتخاذ "إجراءات طوارئ".

وقال بيان للسفارة، على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس "الموقف الصعب في لبنان يتطلب من الحكومة الجديدة وضع أولوية لإجراءات طوارئ وإعادة الثقة".

ذكرت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب تواجه صعوبات كبيرة، على مستويات التعامل مع الشارع الغاضب واحتوائه، واكتساب ثقة المجتمع الدولي، بغية الحصول على مساعدات مالية يُمكن معها تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.

وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) إلى أن الحكومة الجديدة التي تتألف من 20 وزيرا ويتقاسمها تحالف قوى الثامن من آذار، من غير الوارد أن تحقق إنجازات نوعية سريعة، لاسيما وأن الواقع شديد الصعوبة، وأن تغيير بنية الاقتصاد يحتاج إلى سياسات تأخذ وقتا لتنفيذها وحكومات من نوع آخر.