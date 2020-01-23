الجزائر تحتضن غدا اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي

تحتضن الجزائر غدا الخميس، بالعاصمة، اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بمشاركة 6 دول بالإضافة إلى ليبيا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الاربعاء 22 جانفي 2020، فإن هذا الإجتماع ستشارك فيه كل من تونس،مصر،السودان،تشاد والنيجر بالإضافة إلى مالي نظرا لتداعيات الأزمة الليبية عليها.

ويتم استعراض التطورات الأخيرة التي تعرفها ليبيا بعد التصعيد الحاصل لمساعي الأطراف الدولية وعلى رأسها الجزائر لإيجاد مسار تسوية الأزمة فيها.