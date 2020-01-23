العدل الدولية تأمر ميانمار باتخاذ كافة التدابير لمنع "إبادة" بحق "الروهينجا"

أمرت محكمة العدل الدولية، حكومة ميانمار اليوم الخميس، باتخاذ "كافة الإجراءات ضمن سلطتها" لمنع "إبادة" محتملة بحق الأقلية المسلمة "الروهينجا".

ووافقت المحكمة على عدد من التدابير العاجلة طلبتها بشكل رئيسي دولة غامبيا الإفريقية المسلمة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من

الإبادة، المبرم عام 1948.

وقال القاضي الذي يترأس المحكمة، عبد القوي أحمد يوسف، إنه يتعين على حكومة ميانمار "اتخاذ كافة الإجراءات ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال" المذكورة في الميثاق.

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وتتضمن تلك الأعمال "قتل أفراد من المجموعة" والفرض المتعمد على المجموعة "ظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي".

وأمرت المحكمة ومقرها لاهاي، ميانمار بالرد خلال 4 أشهر، وبعد ذلك كل 6 أشهر.

وتعود الاتهامات إلى حملة القمع العسكرية التي شنتها ميانمار في 2017 وأدت إلى فرار نحو 740 ألف من "الروهينغا" إلى بنجلاديش.