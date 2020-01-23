الحكومة السودانية تعلن خلو البلاد من وباء الكوليرا

أعلنت الحكومة السودانية، أن السودان أصبح خاليا من وباء الكوليرا، بالاستناد إلى المعايير التي حددتها اللجنة الفنية للإستجابة لطوارئ وباء الكوليرا بوزارة الصحة الاتحادية، و منظمة الصحة العالمية، بعد أن تم تشخيص آخر حالة إصابة بالكوليرا في ٢ ديسمبر الماضي.

عبر فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام،

الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، في بيان صحفى اليوم الخميس، عن شكره لكل الجهات المحلية والأجنبية التي أسهمت في هذا الجهد، وفي مقدمتها وزارة الصحة الاتحادية، والوزارات الولائية، والكوادر والعاملين في المهن الصحية، خصوصا وأنها انتهجت مبدأ الشفافية والعمل الحازم من أجل توسيع الطاقة التشغيلية للمرافق الصحية الأساسية، وتحسين التنسيق على كافة المستويات، الأمر الذي سهل تدخل الحكومة للتعامل مع الوباء.

نوه بأن وزارة الصحة الاتحادية قد بدأت في التحضير المبكر لحماية البلاد من الكوليرا، وغيرها من الأوبئة خلال موسم الخريف القادم.

وكانت السودان سجلت حالات إصابة بالكوليرا في عدة ولايات، بينها الخرطوم في سبتمبر من العام الماضي.