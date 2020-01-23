الرئيس الجزائري يستقبل المشاركين في الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي

استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي وممثليهم. وقال بيان للرئاسة الجزائرية إنه حضر اللقاء كل من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بمالي تييبيلي درامي، ووزير الشئون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والمهجر بتشاد شريف محمد زين، وكاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشئون الخارجية للجمهورية التونسية صبري باش طبجي، والسفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، إلى جانب ممثلي وزارتي الخارجية لكل من النيجر والسودان.

وأضاف البيان أن اللقاء حضره مدير الديوان برئاسة الجمهورية نورالدين عيادي ووزير الشئون الخارجية وصبري بوقدوم وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان.

كانت الجزائر قد استضافت في وقت سابق اليوم اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل دفع الليبيين باتجاه التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف . زين، وكاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشئون الخارجية للجمهورية التونسية صبري باش طبجي، والسفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، إلى جانب ممثلي وزارتي الخارجية لكل من النيجر والسودان.وأضاف البيان أن اللقاء حضره مدير الديوان برئاسة الجمهورية نورالدين عيادي ووزير الشئون الخارجية وصبري بوقدوم وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان.كانت الجزائر قد استضافت في وقت سابق اليوم اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل دفع الليبيين باتجاه التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف .

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