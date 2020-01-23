روسيا: الولايات المتحدة تماطل في إخلاء مخيم الركبان بسوريا

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة في إخلاء مخيم "الركبان" بمنطقة التنف في سوريا على مدى 5 أشهر. وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس -"يجري تأجيل تنفيذ خطة منظمة الأمم المتحدة لإخلاء بقايا سكان مخيم بمنطقة التنف السورية على مدار 5 أشهر بسبب رفض واشنطن والمسلحين الخاضعين لها بإعطاء ضمانات الأمان اللازمة".

وأضافت :"نحن نعتبر أن محنة سكان المخيم لا يمكن حلها بالقوافل الإنسانية لأن المساعدات لا تصل إلى اللاجئين وتبقى في أيدي المسلحين"، مشيرة إلى أن اللاجئين يحصلون على كل الدعم الإنساني والصحي عند خروجهم من منطقة التنف إلى الأراضي الخاضعة للحكومة السورية.

يُذكر أنه توجد قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة التنف الواقعة على الحدود السورية الأردنية، حيث يقع مخيم "الركبان" في هذه المنطقة التي تمتد على مسافة 55 كيلومترًا.وكان العسكريون الروس وممثلو وزارتي الخارجية الروسية والسورية قد أكدوا غير مرة على أن الوضع في هذا المخيم قريب من مستوى الكارثة الإنسانية. 5 أشهر بسبب رفض واشنطن والمسلحين الخاضعين لها بإعطاء ضمانات الأمان اللازمة".وأضافت :"نحن نعتبر أن محنة سكان المخيم لا يمكن حلها بالقوافل الإنسانية لأن المساعدات لا تصل إلى اللاجئين وتبقى في أيدي المسلحين"، مشيرة إلى أن اللاجئين يحصلون على كل الدعم الإنساني والصحي عند خروجهم من منطقة التنف إلى الأراضي الخاضعة للحكومة السورية.يُذكر أنه توجد قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة التنف الواقعة على الحدود السورية الأردنية، حيث يقع مخيم "الركبان" في هذه المنطقة التي تمتد على مسافة 55 كيلومترًا.وكان العسكريون الروس وممثلو وزارتي الخارجية الروسية والسورية قد أكدوا غير مرة على أن الوضع في هذا المخيم قريب من مستوى الكارثة الإنسانية.

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