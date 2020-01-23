قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيت لحم، دليل على العلاقات الفلسطينية الروسية المتطورة منذ عشرات السنين، خاصة أنها ليست الزيارة الأولى لفلسطين. وأضاف أبو ردينة - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس - أن روسيا اعترفت بدولة فلسطين منذ قيامها، وأنهم يستضيفون مكاتبا لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ الستينات، واستمرت هذه العلاقة وكانت متطورة وتاريخية وما زالت، ولديهم العديد من المشاريع المشتركة في المجال السياسي والدبلوماسي والعملي.

وقال أبو ردينة: "لا سلام ولا اتفاق دون القدس، ونحن متمسكون بالشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية، ولا علاقات مع أميركا وإسرائيل دون القدس وما لم توافق على ذلك، فلن يكون هناك سلام واستقرار لأحد، فهذا الطريق الوحيد لإحلال السلام في المنطقة بأسرها" وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس - أن روسيا اعترفت بدولة فلسطين منذ قيامها، وأنهم يستضيفون مكاتبا لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ الستينات، واستمرت هذه العلاقة وكانت متطورة وتاريخية وما زالت، ولديهم العديد من المشاريع المشتركة في المجال السياسي والدبلوماسي والعملي.وقال أبو ردينة: "لا سلام ولا اتفاق دون القدس، ونحن متمسكون بالشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية، ولا علاقات مع أميركا وإسرائيل دون القدس وما لم توافق على ذلك، فلن يكون هناك سلام واستقرار لأحد، فهذا الطريق الوحيد لإحلال السلام في المنطقة بأسرها"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية: زيارة بوتين إلى بيت لحم تؤكد عمق العلاقات بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.