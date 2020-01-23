بوتين يقترح عقد قمة خماسية لبحث حماية السلام وحفظ الحضارة

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عقد قمة خماسية مع زعماء كل من الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا خلال العام الجاري؛ لمناقشة سبل "حماية السلام وحفظ الحضارة".

وقال بوتين - في كلمته خلال زيارته الحالية للقدس وفقًا لقناة "روسيا اليوم" - "يمكن أن يؤدي الانقسام أمام التهديدات الحالية إلى تداعيات هائلة.. من الضروري أن تكون لدينا

شجاعة كافية لتأكيد ذلك بشكل مباشر بل فعل كل شيء ممكن لحماية السلام والدفاع عنه".وأضاف:"المثال في هذا السياق يمكن ويجب أن تقدمه الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، القوى الـ 5 التي تتحمل مسئولية خاصة عن الحفاظ على الحضارة .. بحثنا موضوع عقد اجتماع بين زعماء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وحسب ما أفهم لقينا ردود أفعال إيجابية بشكل عام".وأعرب الرئيس الروسي عن استعداده للمشاركة في مثل هذا الاجتماع "في أي بلد وأي مكان في العالم يكون مناسبًا للشركاء".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد بدأ اليوم الخميس، ثالث زيارة له لدولة فلسطين منذ عام 2005 ، تأكيدًا على الدور الروسي في إحلال السلام وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.